川普重返白宮對台科技業影響 智邦：長遠佈局、對AI成長充滿信心

智邦科技總部竹北AI園區今天（10日）正式開幕。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕智邦科技總部竹北AI園區今天（10日）開幕，董事長黃國修致詞指出總部所扮演的角色，就是將創新技術融入產品提供使用者；而對於川普贏得2024美國總統大選對台灣科技產業的影響，總經理兼執行長石軍表示，政治等因素雖會帶來複雜度，但智邦已在做長遠的佈局，「我們對於AI的成長充滿信心」！

迎接AI時代，智邦科技董事長黃國修指出總部竹北AI園區所扮演的角色，就是將創新技術融入產品提供使用者。（記者廖雪茹攝）

黃國修在開幕會上致詞表示，2022年7月21日智邦科技在竹北AI智慧園區興建總部大樓，歷經800多天大家的努力，今天宣布竹北AI智邦科技總部正式開幕！

對於川普贏得2024美國總統大選對台灣科技產業的影響，總經理兼執行長石軍表示，政治等因素雖會帶來複雜度，但智邦已在做長遠的佈局，「我們對於AI的成長充滿信心」！ （記者廖雪茹攝）

黃國修首先感謝新竹縣長楊文科，AI智慧園區是他所提出的重要政策，因為他看到產業的需求和未來的趨勢，所以將在地生活和產業發展結合一起，以非常大的格局，融合創新打造生活圈。

請繼續往下閱讀...

黃國修接著感謝宣明智董事長，他說，宣董不僅是園區大家的好朋友，且眼光獨到，從半導體生技到AI，若不是宣明智居中協調及促成，智邦總部大樓可能還要一段時間才能成立。

黃國修指出，前陣子他看到有關華爾街的研究報導，2020年整個雲端智慧服務商的資本投入為200億美元，今年第1季已來到530億美元；若以AI算運中心的建置，2020年500多座，2024成長至近1000座。AI產業發展已是重要趨勢，生活不可或缺的一塊拼圖。

然而，AI算運中心也面臨大挑戰！黃國修指出，比如散熱、耗能、整個架構的擴容等。智邦思考如何運用的技術強項，總部扮演重要的角色：怎麼運用光交換、最新的冷却、最新架構等，讓AI算運中心能夠更永續、更具彈性，總部未來會將創新技術融入產品提供使用者。

總經理兼執行長石軍則是在會後受訪表示，智邦科技已走過35年歷史，希望在AI推動的環境裡，以現在的研發、測試和未來的創新，以總部作為基地，希望邁向未來的35年。

而對於川普重返白宮對台灣科技業的影響，石軍回應表示，無論政治等各方面的趨勢如何走，AI本身的步伐不會停下來；當然，政治等因素會帶來複雜度，智邦已經在做長遠的佈局，從AI產業和今日智邦總部的落成本身就是一個驗證，「我們對於AI的成長充滿信心」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法