羅伯特清崎曝已持有73枚比特幣 未來1年將增持至100枚

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（右，Robert Kiyosaki）透露目前他已持有73枚比特幣，並計畫在未來1年內增持至100枚。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週六（9日）在社交平台X發文，向讀者粉絲分享他在比特幣、黃金和白銀上的長期投資策略，並透露目前他已持有73枚比特幣，並計畫在未來1年內將比特幣增持至100枚。

羅伯特清崎發文指出，許多人在面對高昂的比特幣、黃金或白銀價格時，都會跟自己說「那太貴了。等到價格下降再買」，稱這是「窮人思維」。

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羅伯特清崎表示，雖然價格將會下降，但光靠價格並不能讓你變得富有，羅伯特清崎認為，真正的富有關鍵是一個人資產的數量。

羅伯特清崎稱，他自己最早以每盎司1美元（約新台幣32元）的價格購入白銀，目前已擁有數千盎司；在比特幣方面，他則以6000美元（約新台幣19.35萬元）的價格買入他第1枚比特幣，且在比特幣升至7.6萬美元（約新台幣245.1萬元）時繼續加碼，並透露他目前已擁有73枚比特幣，並計畫在未來1年內，將其比特幣持有量增持至100枚。

羅伯特清崎再次重申，要讀者粉絲記住，雖然價格很重要，但您擁有黃金、白銀或比特幣的「數量」比「每單位的價格」更重要，並稱他將把更多的收入儲存於比特幣、黃金和白銀等真正的貨幣中。

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