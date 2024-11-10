晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

羅伯特清崎曝已持有73枚比特幣 未來1年將增持至100枚

2024/11/10 09:36

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（右，Robert Kiyosaki）透露目前他已持有73枚比特幣，並計畫在未來1年內增持至100枚。（法新社）投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（右，Robert Kiyosaki）透露目前他已持有73枚比特幣，並計畫在未來1年內增持至100枚。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週六（9日）在社交平台X發文，向讀者粉絲分享他在比特幣、黃金和白銀上的長期投資策略，並透露目前他已持有73枚比特幣，並計畫在未來1年內將比特幣增持至100枚。

羅伯特清崎發文指出，許多人在面對高昂的比特幣、黃金或白銀價格時，都會跟自己說「那太貴了。等到價格下降再買」，稱這是「窮人思維」。

羅伯特清崎表示，雖然價格將會下降，但光靠價格並不能讓你變得富有，羅伯特清崎認為，真正的富有關鍵是一個人資產的數量。

羅伯特清崎稱，他自己最早以每盎司1美元（約新台幣32元）的價格購入白銀，目前已擁有數千盎司；在比特幣方面，他則以6000美元（約新台幣19.35萬元）的價格買入他第1枚比特幣，且在比特幣升至7.6萬美元（約新台幣245.1萬元）時繼續加碼，並透露他目前已擁有73枚比特幣，並計畫在未來1年內，將其比特幣持有量增持至100枚。

羅伯特清崎再次重申，要讀者粉絲記住，雖然價格很重要，但您擁有黃金、白銀或比特幣的「數量」比「每單位的價格」更重要，並稱他將把更多的收入儲存於比特幣、黃金和白銀等真正的貨幣中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財