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黃仁勳：不要驚訝我們將與AI員工共事 不會導致裁員

2024/11/09 22:02

黃仁勳表示，毫無疑問，我們將擁有各種各樣的人工智慧員工。（歐新社）黃仁勳表示，毫無疑問，我們將擁有各種各樣的人工智慧員工。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳最近談到為什麼他認為我們最終都會與「人工智慧員工」一起工作，他很有信心的表示，如果你未來的同事是人工智慧，請不要感到驚訝。

黃仁勳在周四發布的一集中播客「No Priors」中說道：「毫無疑問，我們將擁有各種各樣的人工智慧員工」。

黃說，他看到人工智慧員工扮演各種角色，包括行銷、晶片設計和供應鏈等領域。他認為，人工智慧員工將受到與當今人類員工相同的提示，例如要求他們執行任務、為他們提供背景資訊以及進行來回對話。

黃仁勳幾週前也在BG2播客的一集中分享更多關於這個想法的信息。他談到了未來，人工智慧將招募其他人工智慧來解決問題，同時與自己和其他人類一起存在於Slack（一個連結團隊和工具的協作平台）通道中。

黃仁勳表示，雖然這會改變一些工作崗位，但也有助於確保就業。他說，利用人工智慧提高生產力的公司可能會看到更好的收益或成長，而且這不太可能導致裁員。

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