川普「金手指」！光靠一則社交貼文就賺160億元

川普在社交媒體Truth Social發布了一篇有關該公司股票的貼文，推升公司股價，幫他自己賺進5億美元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普的社交媒體股票在總統大選勝利短暫上漲後，就一直快速下跌。然後，他在社交媒體Truth Social上發表了一篇文章，再次幫助提振了該股，並使他的淨資產增加了5億美元（台幣160億元）。

CNN報導，週五開盤時，川普媒體和科技集團的股價自周三後不久的近期高峰以來已下跌42%，這可能是典型的「謠言買入，消息賣出」交易。交易者通常會在預期公司將發生積極事件時買入股票，而當這種情況發生時，他們就會賣出股票。

請繼續往下閱讀...

但隨後，週五交易半小時後，股價再次下跌。於是，川普在社群網站上發布了一篇有關該公司股票的貼文：「市場可能存在虛假、不真實、可能非法的謠言和/或聲明」、「操縱者或賣空者認為我有興趣出售Truth Social的股票。但這些謠言或陳述都是錯的。我無意出售」！

川普發文之後，Truth Social本週五飆漲近15%。川普是該公司的單一最大股東，他持有的1.1475億股股票目前價值約37億美元（台幣1192億元），這高於週五開盤時的32億美元（台幣1031億元）。川普的自家媒體過去5天上漲4.4%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法