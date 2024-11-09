晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國公廣電台：從台灣到科技棘手問題 中國苦思應對川普2.0

2024/11/09 21:20

川普當選美國總統，承諾將對中國製造的產品徵收60%或更高的關稅，中國正苦思如何應對川普2.0下的未來政策。（彭博）川普當選美國總統，承諾將對中國製造的產品徵收60%或更高的關稅，中國正苦思如何應對川普2.0下的未來政策。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國家公共廣播電台（NPR）報導，面對川普當選美國總統，承諾將對中國製造的產品徵收60%或更高的關稅，從台灣到科技等各層面，中國正苦思如何應對川普2.0下的未來政策。

川普在2018年任內對中國進口商品加徵關稅，許多廠商都被徵收了25%的關稅，逼得許多業者將生產轉至東南亞各國。一位廣東佛山的燈具業者表示，2019年，他將部分生產轉移到泰國曼谷，迴避關稅影響。他說，中國這個行業的許多其他人也採取了類似的措施。

川普承諾在第二任期內對中國製造的所有產品徵收60%或更高的關稅，以保護美國工業和就業。對於北京的決策者來說，關稅飆升可能會嚴重削弱出口，而出口一直是經濟低迷中最活躍的部分。

報導指出，在其他領域包括從台灣到科技方面，即將到來的川普2.0政府可能造成的風險和機會目前變數仍很大。

戰略與戰略中心的中國政治專家裘德·布蘭切特（Jude Blanchette） 表示，中國會更願意使用更廣泛的懲罰性報復工具，例如貨幣貶值、懲罰美國公司或盟友，或採取加劇美國通膨的措施。

除了貿易之外，美中雙邊關係中最棘手的問題將是台灣，因為北京一直聲稱台灣是中國的一部分。在競選過程中，川普質疑美國為何幫助台灣保衛自己。根據《華爾街日報》採訪，他還暗示習近平不敢對台灣採取行動，因為他尊重川普，並且知道他「瘋了」。

上海獨立國際關係學者Shen Dingli說：「我們不知道他（川普）的看法； 他想討價還價，用他的不可預測性來脅迫、威懾中國」。Shen指出，川普可能不得不與共和黨內其他人達成和解，因為這些人對美國對台灣提供更明確、更強的支持有強烈的感受。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財