美國公廣電台：從台灣到科技棘手問題 中國苦思應對川普2.0

川普當選美國總統，承諾將對中國製造的產品徵收60%或更高的關稅，中國正苦思如何應對川普2.0下的未來政策。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國家公共廣播電台（NPR）報導，面對川普當選美國總統，承諾將對中國製造的產品徵收60%或更高的關稅，從台灣到科技等各層面，中國正苦思如何應對川普2.0下的未來政策。

川普在2018年任內對中國進口商品加徵關稅，許多廠商都被徵收了25%的關稅，逼得許多業者將生產轉至東南亞各國。一位廣東佛山的燈具業者表示，2019年，他將部分生產轉移到泰國曼谷，迴避關稅影響。他說，中國這個行業的許多其他人也採取了類似的措施。

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川普承諾在第二任期內對中國製造的所有產品徵收60%或更高的關稅，以保護美國工業和就業。對於北京的決策者來說，關稅飆升可能會嚴重削弱出口，而出口一直是經濟低迷中最活躍的部分。

報導指出，在其他領域包括從台灣到科技方面，即將到來的川普2.0政府可能造成的風險和機會目前變數仍很大。

戰略與戰略中心的中國政治專家裘德·布蘭切特（Jude Blanchette） 表示，中國會更願意使用更廣泛的懲罰性報復工具，例如貨幣貶值、懲罰美國公司或盟友，或採取加劇美國通膨的措施。

除了貿易之外，美中雙邊關係中最棘手的問題將是台灣，因為北京一直聲稱台灣是中國的一部分。在競選過程中，川普質疑美國為何幫助台灣保衛自己。根據《華爾街日報》採訪，他還暗示習近平不敢對台灣採取行動，因為他尊重川普，並且知道他「瘋了」。

上海獨立國際關係學者Shen Dingli說：「我們不知道他（川普）的看法； 他想討價還價，用他的不可預測性來脅迫、威懾中國」。Shen指出，川普可能不得不與共和黨內其他人達成和解，因為這些人對美國對台灣提供更明確、更強的支持有強烈的感受。

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