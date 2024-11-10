巴菲特指數209％超過警戒2倍 美股嚴重高估？

巴菲特指數已達209%水平，引發投資者對股市正進入泡沫領域的猜測。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕作為評估美國股市的「巴菲特指標」（Buffett Indicator）最近攀升至驚人的209%，這個數字遠高於歷史平均水平，顯示股票相對於經濟狀況已被嚴重高估。

「巴菲特指標」以億萬富翁投資者華倫巴菲特的名字命名，是一種市場估值指標，計算方法是將美國股票的總市值除以美國的GDP。該指標通常被視為最好的單一市場估值指標之一，通常在超過100%時會發出警告信號。最近，這一比例攀升至驚人的209%，此數字遠高於歷史平均水平，顯示股票相對於經濟被嚴重高估。

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目前指數209%水平引發投資人對股市正進入泡沫領域的猜測。當估值如此高時，通常預示著未來的市場低迷，因為股價與經濟基本面之間的差距越來越大。

巴菲特指標上一次達到如此高位是在2000年網路泡沫破裂之前，最近一次是在2020年大流行引發的經濟衰退之前。

除此之外，巴菲特的波克夏海瑟威基金最近出售其大部分的投資組合。據報導，該公司持有3250億美元現金，即使以該公司的標準來看，這個數字也異常高。此舉表明，可能正為潛在的調整做準備。

巴菲特近期出售而不是購買股票的決定，反映了他的謹慎態度，特別是考慮到對高利率和不確定的經濟成長的持續擔憂。

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