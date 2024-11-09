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勞發署公務員疑遭霸凌輕生 勞動部：邀外部專家共同調查

2024/11/09 17:10

勞發署公務員疑遭霸凌輕生 勞動部：邀外部專家共同調查勞動部發展署發生公務員疑似遭霸凌輕生案，勞動部宣布將邀外部專家共同調查。（記者李靚慧攝）
《關心您：生命線1995、張老師服務專線1980、衛福部安心專線1925》

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署日前有員工輕生，並衍生是否遭職場霸凌的質疑，為釐清真相、勿枉勿縱，勞動部決定邀請外聘專家及員工代表共組調查小組，在7至10個工作天內完成調查報告，並對外公開。

針對勞動力發展署北基宜花金馬分署，11月4日發生資訊人員在辦公室輕生的案件，昨日有網路爆料指稱，該名公務員生前遭受職場霸凌，勞動部原對外表示，已啟動行政調查，但今日正進一步決定，要委託外部專家及員工代表共同調查。

勞動部表示，此案發生後，除了對同仁表達哀悼及家屬慰問之意外，對發生此憾事甚為重視，為釐清事實真相，並務求勿枉勿縱，勞動部長何佩珊責成政務次長許傳盛，擔任行政調查小組召集人，邀集內部單位包括政風、法制等單位，並邀請外聘專家及員工代表擔任委員，組成調查小組。

勞動部強調，調查小組將以「獨立、客觀及公開」的立場與態度，採循序漸進方式，透過訪談分署不同層級員工、主管、家屬，及召開專案會議，釐清事實發生真相，預定在7至10個工作天，完成相關訪談及調查報告，再對外公開調查結果。

此外，為避免分署員工因此憾事引發身心傷害，勞動部已同步啟動員工協助方案（EAP），陪伴同仁共度難關。

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