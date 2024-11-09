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新AI妖股打敗輝達 AppLovin今年以來股價飆漲逾600％

2024/11/09 17:06

AppLovin今年以來股價漲幅超過輝達。圖為執行長Adam Foroughi。（圖取自官網）AppLovin今年以來股價漲幅超過輝達。圖為執行長Adam Foroughi。（圖取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕行動廣告科技公司AppLovin第三季財報亮眼，營收年增 39%，軟體業務連5個季年增率逾 60%，激勵股價狂飆，週五（8日）暴漲17.64%，今年以來股價上漲647%，遠超過AI霸主輝達200%的漲幅，成為華爾街新寵兒，被稱為新AI妖股。

綜合CNBC等外媒報導，AppLovin 成立於 12 年前，2021年上市，掀起了新冠病毒時代網路遊戲的熱潮。現在，該公司的遊戲部門成長相對緩慢，但線上廣告業務因人工智慧的進步而蓬勃發展，改善了廣告定位。

根據AppLovin最新公布的第三季財報，營收年增 39%，軟體業務連五季年增率超過 60%，當季營運現金流為 5.51 億美元，自由現金流為 5.45 億美元。

AppLovin 執行長Adam Foroughi 對於 2025 年在該領域的擴張充滿信心，並透露將推出自助服務平台，拓展全球廣告機會。

由於業績表現佳，分析師變得越來越樂觀。富國銀行在10月29日對 AppLovin 給予相當於買入的評級；Wedbush 分析師亦稱，未來十年，手機遊戲產業的廣告機會將從目前的 100 億美元成長到 500 億美元。

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