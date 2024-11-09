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輝達黃仁勳預測：AI運算效能將走上「超級摩爾定律」

2024/11/09 15:11

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，運算效能水準將在未來10年呈現指數級的成長，進一步實現新的人工智慧（AI）創新和能力，他更形容，這將會處於「超級摩爾定律」（hyper Moore's Law）的曲線上。

《巴倫周刊》（Barron's）報導，黃仁勳週四（7日）在專注於AI的Podcast節目「No Priors」上指出：「未來10年，我們希望每年都能大幅提高效能2倍或3倍」、「如果人們對摩爾定律的看法是每幾年增加2倍，我不會感到驚訝，我們將處在某種超級摩爾定律的曲線上」。

黃仁勳補充說，如果效能在短短幾年內，每年增加2倍或3倍，「加總起來的複合效果會非常、非常地猛烈」。

摩爾定律是英特爾（Intel）共同創辦人摩爾（Gordon E. Moore）對半導體產業創新的預測。當時摩爾表示，尺寸相同的晶片上，所容納電晶體的數量，大約每24個月就會增加2倍，隨著時間的推移，將帶來效能和成本優勢。

輝達去年宣布，將開始加快發表AI資料中心產品，從2年的產品週期縮短為1年。

黃仁勳解釋，效能的提升可使企業大幅降低運算成本。他說，效能增強不僅取決於AI晶片的進步，還取決於包括軟體、網路、演算法和硬體在內的整個系統改善。除此之外，將運算工作負載，擴展到越來越大的 GPU 超級叢集的能力，也在增強當中。

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