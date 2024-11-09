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盼讓輝達看到「高雄準備好了」 ！市府明年編列AI、半導體相關預算近8億

2024/11/09 12:31

鴻海4608顆GPU的AI算力中心（右），設置於高雄軟體園區。（記者葛祐豪攝）鴻海4608顆GPU的AI算力中心（右），設置於高雄軟體園區。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府明年度（114年度）編列AI、半導體相關預算近8億，經發局並與輝達Inception新創計畫對接，盼協助高雄傳產業者提高生產效率；市議員郭建盟希望這兩年高雄布局AI的努力，能讓AI大廠輝達看到「高雄準備好了」擴大投資。

郭建盟指出，高市經發局明年度編列AI、半導體相關預算高達7.6億，主要項目包含智慧科技產業推動計畫2.2億、國家重點領域校際研教園區1.8億、亞灣國際智慧科技研訓基地1億等；另青年局也編列3千萬的AI 2.0數位轉型推動青年創新創業經費，展現高雄布局AI的決心。

對此，高雄市經發局長廖泰翔表示，AI產業鏈最上游從輝達（Nvidia）、超微（AMD），到中游的IC設計製造，這方面台積電先進製程扮演重要角色；後段則是伺服器製造供應，高雄路科就有「川湖」等伺服器大廠。

至於輝達超級電腦Taipei-1已設立在高雄亞灣區；鴻海後續也會與輝達合作，設置4608顆GPU的AI算力中心，高雄雙迴路的饋線及電力都可滿足需求。

廖泰翔強調，高雄若要持續招到AI上游產業，有兩重要關鍵，首先是人才培育，清大及陽明交大高雄分部近期將在蓮池潭附近設立，明年度展開碩博士課程，可望培養在地的先進半導體及AI軟體設計人才。

其次，高雄也要有好的辦公場域讓AI高階工程師進駐，目前除了亞灣區南邊有高級A辦興建，市府也規劃蓬萊商港區倉庫進行整建，把既有倉庫打造成工業風，吸引AI人才。

廖泰翔指出，在AI服務專案對接方面，高市府已與輝達Inception新創計畫進行對接，希望該計畫的新創公司來到高雄協助傳產業者使用算力中心，完成新的解決方案；例如中鋼碳素與詠鋐智能合作，透過AI算法進行鍋爐最有效率的參數調校，提升能源運用達28% 。

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