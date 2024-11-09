川普2.0重擊黃金！創下5個多月來最大單週跌幅

黃金價格週五 （8日） 下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週五 （8日） 下跌，本週創下5個多月來最大單週跌幅，主要受美元走強的壓力，以及市場消化川普勝選的影響，還有川普對美國利率預期的潛在影響。

現貨黃金週五下跌 0.8% 至每盎司 2684.03 美元，本週跌幅達1.8%。12月交割的黃金期貨價格下跌 0.4%，收每盎司 2694.80 美元。

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美國聯準會 （Fed） 週四（7日）降息1碼（ 25 個基點），但對進一步降息持謹慎態度。有鑑於川普的關稅政策，市場猜測，川普當選後恐讓聯準會降息步伐更小、更慢。但聯準會主席鮑爾（ Jerome Powell）表示，選舉結果不會對貨幣政策產生「短期」影響。

貴金屬交易商Allegiance的營運長艾布卡里安（ Alex Ebkarian）表示，在上個月時，市場討論影響金價走勢的因素，是選舉不確定性風險，以及政權能否正常交接，但這次選舉的結果乾脆俐落，許多風險資產開始受到政策未來潛在的影響，因此我們看到資金從貴金屬流向這些替代品。

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