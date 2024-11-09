中國刺激措施不夠力 國際油價重挫

國際油價週五（8日）下跌。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕交易商對颶風造成美國墨西哥灣供應長期中斷的擔憂，有所減緩，加上中國最新的經濟刺激計劃，被認為不足以支持需求，國際油價週五（8日）下跌。

紐約西德州中級原油12月交割價下跌1.98美元，或2.7%，收每桶70.35美元。

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布蘭特原油1月交割價下跌1.76美元，或2.3%，收每桶73.87美元。

因應颶風拉斐爾（Hurricane Rafael）侵襲，生產商在週五關閉了美國墨西哥灣23%的石油產量，但根據最新路徑和強度預測，拉斐爾對於石油生產的風險有所降低。經紀公司StoneX分析師霍德斯（Alex Hodes） 指出，拉斐爾未來5天將轉向墨西哥灣中部盤旋，其所造成的供應中斷威脅正在減弱。

根據美國國家颶風中心（NHC）的最新報告，拉斐爾已在週五減弱為二級颶風。

同時，中國最新一輪的財政刺激措施令石油投資者感到失望。瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「我猜一些市場參與者希望中國採取更多刺激措施」、「因此，今天稍早的失望情緒令油價承壓。」

中國全國人大常委會議8日結束，會中通過規模10兆人民幣協助地方政府解決債務危機的計畫，但分析師認為，僅化解地方債務並不足以支撐經濟成長，尤其是欠缺提振內需的刺激措施，將讓投資人大失所望。

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