留美「真香」！川普勝選後真的會離開美國？調查揭「超懸殊結果」

2024年美國總統大選落幕，許多對選舉結果感到失望的美國人，正在考慮移居到國外。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年美國總統大選落幕，川普（Donald Trump）再度當選美國總統，許多對選舉結果感到失望的美國人，正在考慮移居到國外，網路上相關搜尋量激增，但實際上，這些搜尋大多只是基於失落感，這些人很可能不會離開美國，只是想想而已。根據美國網站調查，只有2.6%的受訪者表示「很有可能」因大選結果不如預期而離開美國，反觀有高達近60%的人表示他們「非常不可能」離開，比例十分懸殊。

《CNBC》報導，Google搜尋趨勢顯示「離開這個國家」和「如何搬到...」等相關關鍵字的搜尋量激增，其中「如何移居加拿大」的搜尋量在6日（週三）達到高點，佛蒙特州、緬因州、俄勒岡州和華盛頓州這些長期傾向民主黨的「藍州」，對這關鍵字的興趣最高，而搜尋「我可以搬到另一個國家嗎」的關鍵字，則是在「搖擺州」威斯康辛州和賓州，以及奧勒岡州、明尼蘇達州和印第安納州最高。

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不過這些想要移居海外的人，絕大多數都不太可能會實際離開美國，Casino.org 進行的調查針對4000多名年齡在18歲至65歲之間的美國人，詢問他們喜歡的候選人輸掉選舉後，最有興趣移居的國家，而加拿大位於榜首，比例達5分之1，再來依序是英國、日本、澳洲和義大利。

不過友近60%的受訪者表示他們「非常不可能」離開，而只有 2.6% 的人表示他們「很有可能」離開這個熟悉的家園。顯示這種情緒似乎更多是基於失落感，而不是實際意圖。

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