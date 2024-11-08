中國砸44兆救「地方債」危機 專家：缺提振內需投資人失望

中國全國人大常委會議通過10兆人民幣（44.85兆台幣），協助地方政府解決債務危機。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕為期5天的中國全國人大常委會議8日結束，會中通過規模10兆人民幣（44.85兆台幣）、協助地方政府解決債務危機的計畫，然而分析師說，僅有化解地方債務並不足以支撐成長，尤其是欠缺提振內需的刺激措施，將讓投資人大失所望。

中國全國人大財政經濟委員會副主席許宏才說，人大常委會議通過發行總額6兆人民幣地方政府專款債券，以每年兩兆人民幣，在3年內置換隱形債務。此外，人大常委會也批准地方政府專項債務限額，今年底將從29.52兆元增加至35.52兆人民幣。

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中國財政部長藍佛安也表示，從今年起將連續5年，每年從新增地方政府專款債券中安排8000億人民幣，專門用於化債，累計可置換隱形債務4兆美元，加上6兆元債務限額，「直接增加地方化債資源10兆元」。

他補充，2028年之前，地方需要消化的隱形債務總額，將從14.3兆人民幣大幅降至2.3兆元，「化債壓力大大減輕」。不過，國際貨幣基金會（IMF）推估，中國的地方政府隱形債務規模達60兆人民幣（270兆台幣）。

瑞銀歐康納全球多重策略阿爾法（UBS O'Connor Global Multi-Strategy Alpha）共同投資長安寇恩（Bernie Ahkong）表示，「要對市場產生真正積極的影響，就需看到兩兆美元（64.3兆台幣）以上的資金，尤其是與消費相關的刺激」，他補充，缺乏提振內需的措施，恐讓投資人失望。

澳盛銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，「單單債務置換計畫並不能支撐成長。中國必須進行財政與稅務系統的全面改革，才能支持地方政府的財政持續性」。法國LFDE亞洲股票主管內特（Kevin Net）也說，隨著中國目前為止的振興經濟成效，以及美國前總統川普勝選，「我們希望看到更多刺激政策」。

彭博報導，投資人現在轉而寄望12月的中共中央政治局會議，能推出重大刺激措施。

法國東方匯理銀行經濟學家治曉佳說，中國仍可能短期內推出「有意義的」財政措施，為了減緩美國提高關稅的衝擊，未來3年額外支出12兆至13兆人民幣（54兆至58.3兆台幣）是可能的。

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