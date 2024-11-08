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歐盟不告WTO了！台歐風電諮商達共識

2024/11/08 20:21

離岸風電國產化危機化解，經濟部晚間說明，台歐在風電諮商已取得共識。（記者林菁樺攝）離岸風電國產化危機化解，經濟部晚間說明，台歐在風電諮商已取得共識。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕歐盟向WTO告狀台灣離岸風電國產化政策，台歐9月中啟動協商，經多次溝通後，經濟部長郭智輝5日也致函歐盟貿易總署總署長Sabine WEYAND表達我方在3-2風場會給予彈性，並承諾3-3風場將「不再強制」國產化，台歐雙方今共同宣布達成共識，歐盟將暫停WTO爭端解決程序。

經濟部指出，因國際離岸風電市場變動劇烈，開發商在執行IRP產業關聯性計畫（俗稱國產化）面臨許多挑戰；確保「離岸風場如期併網商轉」是經濟部最大目標，若遇到不可歸責因素，3-2風場國產化可給予彈性，且3-3起風場選商規則也不會納入強制性的IRP。

經濟部能源署副署長李君禮還原，今年經濟部由貿易署、產發署、能源署、法制司與行政院經貿談判辦公室，9月13日和歐盟正式面對面諮商，且回台後又多次協商，雙方在諮商期間保持默契，直到今天正式向外界說明結果。

李君禮說明，台歐雙方一直就3-2風場範圍討論，因涉及到即將在下周一（11日）將簽署行政契約的5家廠商，且合約內容去年早已對外公告，並不會更改條文，而是以附件方式，也具法律效益。

3-2風場國產化獲得彈性空間，但條件是遇到「不可抗力」、「不可歸責」狀況，舉例來說，風場要在2029年併網，但因為國內廠商供應量不足而延宕到2030年，此時就可提出審查，並自海外進口。李君禮說，實際上先前風場開發都有類似的規則，但歐盟覺得「沒有」明確的審查原則，存在風險。

經濟部主要確保綠電穩定供應，不能因為國產化理由導致風場延宕，若是非國產化理由，如施工問題而造成延期，廠商仍可提出展延，經濟部會個案審查，該罰就罰。

至於開放海外進口，外界憂本土供應鏈難抵抗低價的紅色供應鏈，經濟部強調，台灣有限制中國輸入項目，「原則上不行」，只有實驗性等特殊狀況，經過專案申請才有可能。

外界驚訝，台灣政府只是把淺規則明訂，就與歐盟達成共識?李君禮透露，溝通過程當然是「進一步、退兩步」，台灣有表達是法治國家，不能連過去的公告都不算數，雙方彼此理解，且未來風場不再強制國產化，歐方感受到台灣協助開發商解決問題的誠意。

經濟部也說明，郭智輝於11月5日致函Sabine WEYAND，並於7日回函表示肯定。歐盟認為台灣將有效處理離岸風電開發商在執行上所遇到的困難，在我落實相關承諾下，歐盟將不會在WTO採取進一步動作。

至於3-3風場具體開發進度、浮式風場與3-3國產化不強制是否可能改採加分鼓勵等，經濟部強調，目標先放在3-2如期完成，未來風場會另外思考篩選條件，但要與開發商討論，具體遊戲規則目前都沒底定。

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