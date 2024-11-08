勞動部政次懸缺月餘 總統府今任命部長室秘書黃玲娜接任

勞動部部長室秘書黃玲娜（站立者）接任勞動部政次。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部前政務次長王安邦因生涯規畫請辭，9月底至今已懸缺1個半月，總統府今（8）日發布人事令，由勞動部部長室秘書黃玲娜接任勞動部政務次長。勞動部表示，新任次長將於9日正式上任。

新任次長黃玲娜晚間接受電訪表示，她是在10月接到部長何佩珊的諮詢，詢問她接任的意願，感謝部長的看重，未來將協助勞工團體的溝通、提升勞動權益、推動勞動政策。

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黃玲娜1963年生，也是工運出身，輔大法律系畢業後，於噶瑪蘭雜誌社、婦女新知基金會任職，過去曾任台灣勞工運動支援會宜蘭分會秘書長、立委陳定南及省議員劉守成聯合服務處主任，也曾任第二屆國民大會代表。之後轉任宜蘭縣政府任職，擔任過的職務包括勞工處處長、民政處處長及縣府機要秘書。

黃玲娜後來在前勞動部長許銘春任內，擔任勞動部部長辦公室專門委員．雖一度離職，但在現任部長何佩珊的邀請下，回任何佩珊辦公室秘書。

勞動部表示，新任政務次長黃玲娜1990年代即投入勞工運動、女性運動等社會運動，嫻熟勞工各項事務，將借重其溝通協調專長，期待她未來可成為部與工會的橋樑，並襄助部長為維護勞資和諧關係、提升勞動優質條件而努力。

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