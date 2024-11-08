晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

勞動部政次懸缺月餘 總統府今任命部長室秘書黃玲娜接任

2024/11/08 20:24

勞動部部長室秘書黃玲娜（站立者）接任勞動部政次。（勞動部提供）勞動部部長室秘書黃玲娜（站立者）接任勞動部政次。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部前政務次長王安邦因生涯規畫請辭，9月底至今已懸缺1個半月，總統府今（8）日發布人事令，由勞動部部長室秘書黃玲娜接任勞動部政務次長。勞動部表示，新任次長將於9日正式上任。

新任次長黃玲娜晚間接受電訪表示，她是在10月接到部長何佩珊的諮詢，詢問她接任的意願，感謝部長的看重，未來將協助勞工團體的溝通、提升勞動權益、推動勞動政策。

黃玲娜1963年生，也是工運出身，輔大法律系畢業後，於噶瑪蘭雜誌社、婦女新知基金會任職，過去曾任台灣勞工運動支援會宜蘭分會秘書長、立委陳定南及省議員劉守成聯合服務處主任，也曾任第二屆國民大會代表。之後轉任宜蘭縣政府任職，擔任過的職務包括勞工處處長、民政處處長及縣府機要秘書。

黃玲娜後來在前勞動部長許銘春任內，擔任勞動部部長辦公室專門委員．雖一度離職，但在現任部長何佩珊的邀請下，回任何佩珊辦公室秘書。

勞動部表示，新任政務次長黃玲娜1990年代即投入勞工運動、女性運動等社會運動，嫻熟勞工各項事務，將借重其溝通協調專長，期待她未來可成為部與工會的橋樑，並襄助部長為維護勞資和諧關係、提升勞動優質條件而努力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財