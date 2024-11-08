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天璣9400晶片好威！聯發科10月營收創25個月新高

2024/11/08 18:50

聯發科10月合併營收創近25個月以來單月新高。（記者卓怡君攝）聯發科10月合併營收創近25個月以來單月新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）最新AI手機旗艦晶片獲得客戶青睞，拉貨動能強勁，推升聯發科10月合併營收重回500億元大關，10月合併營收511.17億元，月增14.42%，年增19.40%，創近25個月以來單月新高，累積前10月合併營收4436.6億元，年增27.97%。

聯發科執行長蔡力行先前在法說會表示，最新AI手機晶片天璣9400大受客戶與市場歡迎，因此提高今年旗艦產品營收預期，從原先預期超過50%的年成長，提升到超過70%的年成長，基於第四季展望，預期今年美元營收成長率將可優於原先mid-teens（14% -16%）的目標，全年毛利率介於目標區間46%至48%之間。

聯發科指出，天璣9400所帶來的強勁營收成長，可望抵銷部分較低的消費性電子季節需求，預期第四季營收以美元對新台幣匯率1比31.7元計算，將介於新台幣1265億元至1345億元之間，季減4%至季增2%，較去年同期減少2%到成長4%

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