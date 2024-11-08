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緯創、技嘉火力全開！投信敲逾5000張 這檔6天漲逾11％

2024/11/08 16:03

緯創、技嘉火力全開！投信敲逾5000張，緯創6天漲逾11%（資料照）緯創、技嘉火力全開！投信敲逾5000張，緯創6天漲逾11%（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（8日）在台積電領攻，大漲25元，收盤刷新天價帶動下，指數終場上漲145點，而投信續挺台股，買超30.43億元，而老AI最受青睞，大買逾5000張緯創與技嘉，其中又以緯創最吸金，買進3959張，居榜首，在三大法人力挺下，股價已連6漲，漲幅達11.26%。

不僅緯創受法人青睞，技嘉近日也是法人主要買盤標的，從11月5日起，三大法同步站在買方，股價即一路走揚，在連4漲下，股價已從278.5元，漲到今收305.5元，漲幅達9.69%。

投信買超前10大個股，依序為緯創（3231）3959張、亞聚（1308）3059張、華南金（2880）2376張、中信金（2891）1791張、陽明（2609）1750張、長榮航（2618）1353張、技嘉（2376）1329張、遠傳（4904）1307張、明基材（8215）1069張、遠東銀（2845）1063張。

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