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台股今日重點

2024/11/11 06:53

加權指數週五（8日）漲145.07點，收2萬3553.89點。（資料照）加權指數週五（8日）漲145.07點，收2萬3553.89點。（資料照）

1.台股週五（8日）加權指數開盤漲199.29點，以2萬3608.11點開出，在台積電（2330）開高領電子股衝刺，指數一度漲291點，來到2萬3699點。不過，光電、面板、載板、IC設計等電子股，及鋼鐵、塑化等傳產走跌拖累下，指數漲勢收斂，終場漲145.07點，收2萬3553.89點。

2.日前爆發華為透過「白手套」向台積電（2330）下單，今日中國集微網報導，從多個消息源獲悉，台積電已經向所有中國AI晶片客戶發送正式電子郵件，宣佈自下週一（11日）起，將暫停向中國AI/GPU客戶供應所有7奈米及更先進製程晶片。對此，台積電回應，不評論市場傳聞。台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。

3.台積電（2330）公佈10月合併營收3142.4億元，較上月增加24.8％，較去年同期增加29.2％。累計1至10月合併營收約為2兆3400.86億，較去年同期增加31.5％。

4.廣達（2382）受惠於AI伺服器業務暢旺，10月營收連續6個月站穩千億元大關，帶動前10個月累計營收突破1兆元大關，同時超越2023全年表現（1.08兆元），今年有望挑戰2022年創下的歷史營收高點（1.28兆元），每股盈餘不排除同步超越去年寫下的歷年新猷10.29元。

4.緯創（3231）受惠於AI伺服器出貨力道強勁，帶動10月營收、前10月累計營收皆寫下歷史同期新猷，集團旗下緯穎（6669）10月業績亦創歷史單月高點，前10月累計營收超越2023全年，創下歷年同期新高。

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