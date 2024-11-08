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川普60％關稅首排受害者！Edgewell高層直言：防曬霜化學品只能「依賴中國」

2024/11/08 15:09

美防曬霜製造商Edgewell投資長表示，美國對防曬霜化學品，只能「依賴中國」，將尋求與中國簽署新的2到3年的化學品合約。（擷取自官網）美防曬霜製造商Edgewell投資長表示，美國對防曬霜化學品，只能「依賴中國」，將尋求與中國簽署新的2到3年的化學品合約。（擷取自官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普競選時承諾對中國商品徵收60%關稅，如今在川普大勝，此議題正在市場開始發酵，美防曬霜製造商Edgewell投資長表示，美國對防曬霜化學品，只能「依賴中國」，一旦關稅上調，公司成本將增加，因此，將尋求與中國簽署新的2到3年的化學品合約。

路透報導，川普將在2025年1月就職美國總統，他承諾對中國徵收60%關稅的政策尚未執行，就已經在市場開始發酵。

Edgewell Personal Care投資長丹·沙利文（Dan Sullivan）週四（7日）表示，如果當選總統川普兌現競選承諾，公司預計關稅將「大幅」上調，因此，將尋求與中國簽署新的2到3年的化學品合約。

簽署新合約舉措是採購團隊常用的技巧，旨在限制川普對中國化學品和其他商品徵收更高關稅後，Edgewell將面臨的成本增加。

他進一步指出，防曬霜化學品如果關稅從25%上調至60%，那影響就非常大，因該産品「依賴中國」沒有其他來源，至少沒有可擴展的、可靠的來源，這不像購買紙漿或鋁，這是1種高度工程化的化學品。

沙利文表示，Edgewell的採購團隊將尋求與中國供應商單獨談判，並尋求簽署新的合同，鎖定2到3年的化學品供應，因為他們找不到可靠的替代來源。

為了抵消先前關稅帶來的成本，Edgewell在兩個夏季將其防曬霜的價格上調了個位數左右。沃爾瑪網站上1瓶8盎司的Banana Boat SPF 50防曬霜售價為8.97美元。

沙利文表示，如果川普的新關稅措施得以實施，公司將再次依賴這項策略。

Edgewell預計防曬化學品未來成本將出現個位數低位成長，低於新冠疫情期間的30%左右。

在經歷了過去幾年百年不遇的通膨之後，美國消費者已經減少了支出，沙利文指出，你必須認真考慮消費者的狀況，以及我們目前看到的消費者的謹慎態度。

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