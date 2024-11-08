中國中芯認了晶片產能嚴重過剩 將持續到2025年

中芯警告，成熟節點晶片產能過剩的問題將持續到2025年。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）週五（8日）警告，成熟節點晶片產能過剩的問題將持續到2025年，並表示，對於建立新產能方面將更為謹慎。

《路透》報導，自2022年底以來，全球半導體產業的復甦一直相當艱辛，當時疫情導致晶片大規模短缺，最後演變成供應過剩，包括汽車製造商在內的許多終端用戶，仍持續應對庫存過剩的情況。

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儘管如此，由於北京與美國及其盟友的貿易緊張局勢持續，過去幾年來，為相對不複雜的電子設備生產成熟節點晶片的中芯，以及其他中國晶片製造商仍提高了產量，結果造成嚴重的產能過剩。

中芯聯席執行長趙海軍在公佈第3季財報的同時坦言，中芯的產能利用率徘徊在70％左右，遠低於85%的最佳水準，顯示「產能嚴重過剩」，即使這種情況沒有進一步惡化，也不太可能明顯改善。

LSEG數據顯示，中芯截至9月的單季營收達21.7億美元（約新台幣697.7億元），年增34％，大致符合市場預期的22億美元（約新台幣707.4億元）。7到9月淨利成長58％，來到1.488億美元（約新台幣47.8億元），低於分析師預期的1.9971億美元（約新台幣64.2億元）。展望Q4，中芯預計營收將大致持平，季增2％。

中芯將銷售成長的部份因素歸因於中國半導體產業本土化的推動，這促使客戶，特別是國際客戶將晶片生產轉移到中國國內製造商。不過，趙海軍也提到，這種趨勢將在2025年明顯放緩，因為中國供應商已經佔了很大一部份市場。

中芯的年度資本支出從2021年的45億美元（約新台幣1446.7億元），到了2023年飆升至73億美元（約新台幣2346.9億元）。趙海軍直言，目前的供應過剩狀況，將導致中芯在產能擴張方面採取更謹慎的態度。目前公司沒有宣佈任何新計劃，也沒有討論，這可能代表中國最大的晶片製造商策略出現大轉變。

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