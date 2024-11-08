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台電董座曾文生：2032年起年減300萬噸用煤、最遲2034年底前無煤化

2024/11/08 16:22

台電董事長曾文生承諾，2034全氣發電全力以赴。（記者蘇金鳳攝）台電董事長曾文生承諾，2034全氣發電全力以赴。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長卓榮泰今天到中火說明減煤政策，提出三大承諾；台電董事長曾文生表示，會全力以赴達到2034年全氣供電，而且在2031年二期的第一部燃氣也是第三部燃氣機組上線後，就會依序減煤300萬噸，這是一個明確的承諾，會從1260萬噸減到900萬噸。

此外，對於台中市長盧秀燕稱所有的能源都集中在中火這邊，有可能就是安全上的國家疑慮？曾文生表示，台灣是一個用電密集度高的國家，也沒有說所有的機組都集中在特定的地點，台電有好幾個電廠，從北部開始，林口、大潭、通霄等等一路下來到南部，台中電廠是依照其空間及港口，將既有的空間做一個合理的運用。

對於有議員質疑保留6部燃煤機組是要中電北送，曾文生表示，保留6部燃煤機組，就是緊備機組，並不是為了供電使用，所有的燃煤量到現在的1%，為國家的電力韌性做保障。院長也特別要求台電，在2032年正式來檢討，要留下多少備用機組。

曾文生並表示，明年第一期的第一部機組會上線，第二部機組會在2026年上線，也就是後年上線接受調度，這兩部機組上來之後，2026年底會開始進行一、二號機的拆除工作，三、四號機轉成備用。

為何不在2026年就減煤？曾文生則表示，台中市現在用電度數是340億度，發電度數是270億度，在最近這段時間去看台電的紀錄，現在燃煤機組的允許量是7部，可是在天氣條件如果允許的狀況下會減為6部，甚至只有5部在運轉。

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