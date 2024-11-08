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歐洲電價觸及2年高點 ! 外媒曝「這原因」造成

2024/11/08 14:09

歐洲突然沒風了，推動多國電價飆漲。（法新社）歐洲突然沒風了，推動多國電價飆漲。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年中因綠電供過於求，導致歐洲多國的電價跌到0，甚至一度出現「負電價」，時隔幾個月情況出現大逆轉，近日歐洲多國出現電價飆漲，德國電價還觸及2年高點。外媒指出，主要原因就是「風沒了」。

外媒指出，「Dunkelflaute」天氣導致英國、德國和北歐其他地區的風力發電量大幅下降。

「Dunkelflaute」又稱為「暗風平靜」，是指「在可再生能源領域，沒有風也沒有陽光，導致風力和太陽能發電很少或渦輪機根本無法發電」。

外媒表示，這意味著風電場在早晚高峰期間只能滿足英國3-4%的電力需求，燃氣發電廠則只能滿足約 60%的需求。而德國也出現了類似的現象，因為出現低風速，當地風電場的發電量僅為其容量的7%。

根據《彭博》彙編的數據顯示，德國週三（6日）每小時電價飆升至每兆瓦時 （MWh）900歐元，這是自至2022年能源危機最嚴重時期以來的最高水準。與此同時，波蘭的電網營運商PSE也觸發了電力市場的緊急狀態。

根據歐洲天然氣基礎設施的數據顯示，由於再生能源發電量下降，部分歐洲國家不得不從庫存中提取天然氣。根據《彭博》估計，歐盟庫存的削減量是今年冬季暖氣季開始以來最大的一次。

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