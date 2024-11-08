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三星有夠慘！市值蒸發逾4兆、AI熱潮跟不上 專家曝光關鍵因素

2024/11/08 10:44

南韓三星電子曾經是半導體記憶體的主導廠商，但如今三星電子卻在下一代晶片上遠遠落後給長期競爭對手SK海力士。（法新社）南韓三星電子曾經是半導體記憶體的主導廠商，但如今三星電子卻在下一代晶片上遠遠落後給長期競爭對手SK海力士。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子（Samsung Electronics）曾經是半導體記憶體的主導廠商，這讓其在人工智慧（AI）的蓬勃發展中處於有利地位，但如今，三星電子卻在下一代晶片上遠遠落後給長期競爭對手SK海力士（SK Hynix），這使得三星利潤大幅度下滑，市值更蒸發約1260億美元（約4.07兆元新台幣），三星電子1名高階主管更罕見地就業績不佳，發出公開道歉信。專家指出，讓三星電子陷入困境的關鍵，就是高頻寬記憶體（HBM），因為很長一段時間以來，三星電子都沒有將資源集中在HBM上，導致了現在的狀況。

《CNBC》報導，從智慧型手機到筆記型電腦的眾多裝置中，都可以找到記憶體。多年來，三星電子在這項技術上是無可否認的領導者，領先南韓的SK海力士，以及美國的美光（Micron）。

但隨著 OpenAI 的 ChatGPT 等AI應用程式的風行，訓練這些大型模型的基礎設施，成為了市場更大的焦點，如輝達（Nvidia）藉由圖形處理器（GPU）成為該領域的領導者，而GPU的關鍵就是HBM，但AI熱潮之前，HBM的市場其實並不大，這成為三星電子沒有去投資並陷入困境的問題。

晨星（Morningstar）股票研究主管 Kazunori Ito告訴《CNBC》，HBM在很長一段時間以來，是一種非常小眾的產品，而三星電子都沒有將資源集中在HBM的開發上，由於堆疊DRAM（動態隨機存取記憶體）所涉及的技術難度較大，而且目標市場規模較小，因此被認為要負擔高昂的開發成本是不合理的。

但SK海力士看到了這個機會，積極推出HBM，並被獲准在輝達架構中使用，在此過程中，雙方建立了密切關係。Counterpoint Research 副總監 Brady Wang 指出，憑藉著強大的研發投資，以及已建立的業內夥伴合作關係，SK海力士在 HBM 創新和市場滲透方面，保持著優勢。

分析師表示，三星落後於競爭對手的原因有很多，其中包括對 HBM 的投資不足以及它不是先行者。 Kazunori Ito認為，三星在短期內能否東山再起，似乎和輝達有著密切關聯，他表示，由於輝達佔據了 AI 晶片市場 90% 以上的份額，而大多數 HBM 都用於該市場，因此輝達能否批准三星成為其HBM供應商，對於三星從 AI 伺服器的強勁需求中受益至關重要。

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