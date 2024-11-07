詐團新手法 偽冒金管會製作違約申報通知書

金管會表示，有詐團為騙取民眾假投資，偽冒金管會的名義，製作股票違約申報通知書給投資人。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕詐騙集團手法五花八門，不斷翻新！金管會今天（7日）表示，近日接獲民眾檢舉，有詐團在投資群組謊稱民眾可以不用抽籤、優先申購新股，並發現假冒金管會名義發出「違約申報通知書」，要求民眾要履約。金管會強調，此為詐騙集團手法，請民眾切勿相信。

證期局主秘尚光琪說明，近期外界屢有反映，有不肖業者冒用合法金融機構，或財經專家學者名義成立 LINE 投資群組，透過群組宣稱使用「專用通道」，而且，可「不限數量」優先申購股票，民眾加入後，會通知民眾抽中多張股票，須馬上匯款至指定帳戶，否則將有違約情事。

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金管會也出具這張由詐騙集團偽造「違約申報通知書」，上面除了有金管會的字樣，下面更蓋有金管會的「官印」及署名為「主任委員彭金隆」，這也是金管會首見。內文則寫到，若抽中新股申購但不履約，將有三大責任，包括：「民事責任」、「刑事責任」及「留下金融機構不良紀錄」。

「這些文件當然都是假的」，尚光琪提醒民眾，金管會主要是負責金融市場及金融服務業相關政策之訂定與執行，以及監督管理金融機構，不會以任何方式要求民眾匯款或給付資金。

尚光琪表示，即使是合法金融機構，也不會要求民眾將投資款項匯至個人銀行帳戶。至於為何近日此類詐騙近期大增？她研判，可能與10月有多檔新股票抽籤申購有關。

此外，金管會證期局也公布最新統計，今年 1至10月接獲民眾陳情金融詐騙的案件數，累計達686件，2023年全年則接獲787件陳情案件。

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