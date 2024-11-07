川普當選 安聯人壽：短期內對股市是正面

安聯人壽總經理羅偉睿今天表示，明年設定的新契約保費目標，將維持雙位數成長不變。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕荷蘭籍的安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）來台上任3個月，今天他首度公開露面，對於外界高度關注川普當選美國總統，對金融市場可能影響？羅偉睿表示，安聯集團在歐洲曾經做過相關不同情境模擬，原本就預期，如果是川普當選，短期內美股與台股均會有正面反應。

安聯人壽長期關注失智長者議題，今天與天主教失智老人基金會攜手，舉行第十七屆失智老人募款活動，羅偉睿今天出席自家活動，並對媒體關注的川普當選議題，做出以上回應。

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針對川普當選美國總統，對台灣金融市場的可能影響？羅偉睿表示，安聯內部的經濟學家曾模擬不同情境，其中，川普最喜歡的兩件事情：一是「提高關稅」，二是「維持低利率」，但是提高關稅可能又會刺激通膨，不利維持低利率，換言之，兩者難以兼得。

他強調，要看川普的優先順序是哪一個，這可能在川普任期的第二年，才會更明顯，若以經濟層面的角度來看，安聯人壽沒有太大的擔心。

「台灣對安聯集團來說是一個很重要的市場」，羅偉睿指出，台灣的保險滲透率高，若以保費收入來看，可以擠身世界前十大；如果以安聯在亞太市場的營運規模，也是最大的，而他的首要任務，就是讓安聯人壽在台灣能穩定的成長。

就他的觀察，這裡的保險市場已經很成熟，台灣的人均保單是每人是二到三張，所以，他必須找出哪些領域，還有機會發展新的業務。

至於明年的安聯人壽設定的新契約保費（FYP）目標，他強調，將維持雙位數成長不變。羅偉睿直言，安聯有3個很強的通路，包括：業務、保經代及銀行，而在這三大通路有不同的目標，首先是安聯的業務部隊要繼續擴大，我們業務在台中有比較多人，但在台北跟高雄還有成長的空間，因此會持續增員。

第二目標是保經代方面，安聯在這部分是市場第一名，目標是繼續維持領先並持續發展。第三在銀行通路方面，因為有些客戶可能沒有那麼瞭解保險商品，所以，需要幫助這些客戶找到符合需求的產品，同時也會開發更多適合的產品，提供客戶選擇。

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