M31為10月營收低谷道歉 第四季營運回溫

M31今年10月營收表現欠佳。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕矽智財廠M31（6643）10月合併營收意外大減 ，月減51.03%，年減55.21%，M31總經理張原熏今日在法說會為10月營收低谷深表歉意，張原熏表示，先進製程SOC設計越趨複雜，任何規格更動都會使研發資源重置，進而造成部分案件延宕，使10月營收不如預期，第三季營收首次陷入衰退，但公司成功在第三季斬獲2奈米IP（矽智財）新案，且關鍵客戶如期開案，先進製程開案動能將延續至明年。

M31因研發人才與海外研發中心擴充持續壓抑獲利成長，業外受到匯損影響，第三季EPS僅0.67元。張原熏解釋，因北美晶圓廠開案受阻，加上非AI消費性電子需求疲弱，造成第三季營收表現不如預期。但高效能運算（HPC）與AI應用對IP的需求依然強勁，M31成功在第三季斬獲2奈米IP新案，且關鍵客戶如期開案，使公司長期業務轉型處於正軌。

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展望第四季，張原熏指出，第四季將有海外晶圓廠5奈米技術平台的新案貢獻，且在先進製程的開案動能將延續到明年。同時，公司正積極爭取多家美系CSP廠商的先進製程IP合作案。中國IC設計業者今年在車用晶片需求強勁，M31在ADAS市場份額不斷擴大，第四季更有望切入全球最大電動車供應鏈；至於來自8奈米以下的先進製程需求依舊強勁，晶圓廠也陸續恢復開案動能，將全力衝刺第四季營收增長。

此外，今年M31也預計與設計服務業者，展開具有量產潛力的先進封裝Chiplet項目合作，進一步擴大IP的潛在市場。在量產權利金也可望延續今年逐季走升的態勢，海外晶圓廠將為權利金注入新的量產動能。目前客戶先進製程晶片都仍在授權金階段，明年可望進入量產。地緣政治也帶來機會，M31在跨區域晶圓廠多製程節點的IP，助力大型晶片設計業者加速全球布局。

張原熏表示，目前研發資源已能滿足大部分的需求，且印度團隊已歷經一年的磨合，明年公司將不再大規模徵才，而是將資源投入提升研發效率的AI工具。台系晶圓廠仍是最重要的合作夥伴，隨著7奈米以下IP布局漸趨完備，未來發展策略將從單點IP轉向為客戶打造完整的先進製程平台解決方案。

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