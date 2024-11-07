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遏制詐騙蔓延 土銀3大措施全面暫停非實名制平台廣告

2024/11/07 21:18

遏制詐騙蔓延，土銀暫停非實名制平台廣告。（資料照）遏制詐騙蔓延，土銀暫停非實名制平台廣告。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕隨著數位化金融服務普及，金融詐騙案件日益增多，對消費者財產安全構成嚴重威脅。繼兆豐銀行之後，土地銀行也宣布，即日起將採取三大防範措施，全面暫停非實名制平台廣告。

土銀指出，經過調查詐騙活動多透過非實名制社群媒體及未授權平台進行，這些平台以金融商品名義或設立投資群組，誘導民眾進行交易以遂行詐騙。由於平台未實名制登錄，該類訊息真假難辨，難以追蹤其來源，為民眾帶來高度風險。

為有效應對此問題，保障客戶利益及金融市場秩序，土銀自即日起至2025年12月31日，將採取以下防範措施：

1、土銀將暫停在非實名制登錄之社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動。

2、土銀暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台之直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動。

3、只有在土銀官方網址、帳號所揭露之訊息及業務相關活動真實無誤，其他任何與本行有關之資訊，請社會大眾明察其真偽，以免上當受騙。

土銀表示，為了維護合法金融業者之聲譽及避免不知情民眾遭受金融詐騙，上述作為乃無奈之舉，懇請民眾諒解並支持。

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