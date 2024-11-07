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台灣睽違10年主辦APCERT年會 齊聚亞太資安專家

2024/11/07 21:00

由台灣主辦的2024 APCERT年會與亞太地區資安研討會近日在台北登場。（資安院提供）由台灣主辦的2024 APCERT年會與亞太地區資安研討會近日在台北登場。（資安院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕由台灣主辦的APCERT年會與亞太地區資安研討會近日在台北登場，兩大國際盛會匯集來自全球約25個經濟體與國內的資安專家，齊聚一堂針對全球資安威脅趨勢、AI新興科技應用對資安的威脅及機會等重大議題，共同探討並提出因應對策，台積電、趨勢科技等知名台灣企業都指派專家出席。

亞太區電腦事件協調組織（APCERT）、台灣電腦網路危機處理曁協調中心（TWCERT/CC）共同主辦APCERT2024會員年會暨國際資安研討會，於11月5日至6日在台北舉行，並於7日接續與全球規模最大的資安應變與安全組織Forum for Incident Response and Security Teams（FIRST）共同辦理亞太地區資安研討會。

副總統蕭美琴親臨會場致詞時表示，隨著全球數位化的快速推進，資安威脅日益增加，唯有透過全球合作、情報分享以及技術協作，才能有效應對這項嚴峻的挑戰。她強調，台灣將資安視為非常重要的政府工作，事實上，資安是最優先的項目，是在面臨自然災害或其他威脅下，政府服務能持續運作以及人民經濟活動能正常進行的基礎。

蕭美琴說，此次會議將有助於進一步加強亞太地區各資安機構間的合作，推動資安技術的創新，並提升我國的資安能力，此外，本次FIRST特別贊助來自亞太地區的女性資安專家出席會議，鼓勵更多女性參與資安領域，也讓我們的國際資安合作更加多元。

本次會議承辦單位TWCERT/CC在今年1月起，由國家資通安全研究院接手運營。數發部次長闕河鳴表示，透過TWCERT/CC這個平台，台灣正進一步深化與亞太及全球資安組織的鏈結及合作，共同攜手維護網路世界民主自由。

本屆年會是APCERT會員相隔4年後久違的實體會議，也是台灣繼2014年後，再度主辦APCERT國際年會。今年年會以「Power of Together: More Than the Sum of APCERTs/CSIRTs」為主題，會議針對當前全球面臨的資安挑戰、AI等新興科技的應用對資安的威脅與機會、資安治理強化、跨國合作聯防、人才培訓及未來發展策略、區域資安協作的推動等議題進行探討。

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