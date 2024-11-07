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勤誠前三季獲利勝去年全年 Q4正向

2024/11/07 19:54

勤誠第三季稅後淨利6.44億元。（資料照）勤誠第三季稅後淨利6.44億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼大廠勤誠（8210）今日公告第三季稅後淨利6.44億元、年增達157.6%，每股稅後盈餘（EPS）5.34元；前3季稅後淨利14.62億元、年增177%，每股稅後盈餘12.14元。前三季獲利創歷年同期新高，並已超過去年全年表現。

勤誠第三季毛利率28.8%，營利率20.9%，稅後淨利6.44億元、年增達157.6%，每股稅後盈餘5.34元；前三季毛利率26.6%，營利率18%，稅後淨利14.62億元、年增177%，每股稅後盈餘12.14元。

從產品組合來看，前三季伺服器與存儲機殼產品佔整體營收比重98%，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60%營收的終端客戶為大型資料中心；以出貨區域來分，美國市場佔50%，中國市場佔23%，歐洲地區佔5%，其它地區佔22%。

勤誠表示，第三季因為終端客戶的AI伺服器需求優於預期，且在生成式AI應用帶動下，客戶陸續增加對各類應用的專案開發量，通用型伺服器的採購需求也逐步回溫，帶動營收與獲利創下亮眼成績。

展望第四季，參考研調機構Digitimes Research預估，第4季全球伺服器出貨預期季減5.2%，因美系大型雲端業者連兩季積極採購，導致出貨基期較高，另輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器機櫃開始出貨，使其放慢通用型伺服器出貨速度。

勤誠表示，10月營收表現雖受到工作天數及客戶專案轉換調整影響，部分專案訂單將遞延至11、12月貢獻，考量終端客戶旺盛的AI需求，維持全年營運創歷史佳績的正向信心，也樂觀看伺服器市場發展，期待各類應用推進，為營運注入新動能。

勤誠10月營收10.5億元，月減28.6%、年減7%；前10月累計營收則為117.億元、年增53.1%。

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