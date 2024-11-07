智邦前三季EPS為13.39元 大賺逾一個股本

智邦前三季EPS 13.39元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通大廠智邦（2345）第三季合併營收為281.93億元，營業利益為34.63億元，稅後獲利為26.5億元，每股稅後獲利為4.75元，累計前三季EPS為13.39元。

市場法人表示，智邦受惠AI帶動高階資料中心交換器需求，在AI加速器、400G等出貨持續增溫下，預估第四季持續成長。

請繼續往下閱讀...

智邦第三季營收合併營收281.93億元，季增15.49%，年增25.71%，合併營業毛利56.09億元，季增8.18%，年增8.61%，合併營業利益34.63億元，季增13.63%，年增12.42%，合併稅前淨利為33.09億元，季減1.98%，年減2.32%，合併稅後淨利為26.5億元，季增2.67%，年增11.08%，每股稅後淨利4.75元。

智邦累計前三季合併營收714.53億元，年增14.82%，合併營業毛利147.26億元，年增5.40%，合併營業利益84.32億元，年增1.99%，合併稅前淨利為94.75億元，年增5.30%，合併稅後淨利為74.75億元，年增12.1%，每股稅後獲利13.39元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法