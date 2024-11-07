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智邦跨入光通訊領域 斥資9.35億投資韓國InLC大廠

2024/11/07 19:14

智邦投資韓國InLC大廠。（記者王憶紅攝）智邦投資韓國InLC大廠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通大廠智邦（2345）今（7）日董事會中通過，斥資2900萬美元、約台幣9.35億元，投資韓國InLC Technology。智邦表示，此是長期投資布局，將持續強化基礎光通訊技術產品研發，為未來三到五年全光通訊需求預作準備。

智邦表示，因應AI/ML 資料中心需求，讓幾十萬顆的GPU（圖形運算單元）更容易進行連結傳輸，必須使用光通訊與銅介質通訊搭配互補，光通訊之於資料中心連接傳輸的重要性已不容忽視。

智邦說，InLC擁有近十年 WSS（Wavelength Selective Switching） 技術研發基礎，主要應用於電信場域，銷售客戶包含多家大型電信業者。而光通訊網路必將從電信基礎建設延伸到資料中心，因為就目前資料中心業者長期布局策略來看，透過逐步建立分散式資料中心，讓AI/ML運算模型可以充份使用分布於不同地點、不同資料中心的算力，以符合不同客戶私有數據儲存處理的需求，不論是數據共有、專有或分享等各種型態的數據資源，都可因此更容易進行區隔與協作。

智邦將與InLC合作開發光交換器 （Optical switch），主要應用於包含資料中心內部網路傳輸、以及跨資料中心傳輸需求DCI（Data Center Interconnection）。智邦並將以 InLC 的 WSS 產品為核心，以開源模式建立光通訊開放生態系統，廣邀技術與商業夥伴加入，面對AI/ML資料中心基礎建設需求共同合作創新，在OEO（Optical-Electrical-Optical） 傳輸技術將與 APN（ All Photonics Network） 並行的架構下，達成整體最低用電量、最低通信延遲的目標，為資料中心提供更穩定、更方便管理的運作環境。

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