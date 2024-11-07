專注AI創新 圓剛2大產品獲台灣精品獎肯定

圓剛全新直播軟體與邊緣運算系統榮獲2025台灣精品獎。圖為董事長郭重松。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕影音視訊領導品牌圓剛（2417）今日宣布，自主研發的軟體產品「直播大師Streaming Center」、及高性能「AI 邊緣運算系統D115W」產品在第33屆台灣精品獎獲殊榮，顯示圓剛在影音串流、AI應用領域的技術深度與創新成就。

圓剛營運一項聚焦產品研發，而「台灣精品獎」素有產業界奧斯卡的美譽，旨在表揚引領產業創新的優質產品，第33屆台灣精品獎選拔共有近五百家企業、近千件產品報名參選，最終共計有155家企業、286件的優質產品脫穎而出，獲得台灣精品獎的肯定。

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圓剛說明，「直播大師Streaming Center」是專為直播錄製打造的多功能直播軟體，以直覺化介面，整合硬體設備管理、效能優化及個性化設定等功能，為創作者打造完美的直播生態系統，是過往以硬體產品為核心的圓剛走向軟硬整合的一步。

至於「AI邊緣運算系統D115W」，則是圓剛近期備受關注的AI產品線。圓剛說明，這是專為智能邊緣應用設計的工業電腦，搭載輝達（NVIDIA）Jetson模組，擁有高達100 TOPS的運算力與-25°C至60°C的寬溫運作範圍，確保在惡劣環境中的穩定運作，已打入加油站、畜牧業等客戶。

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