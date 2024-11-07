宇隆第3季每股賺3.11元 創單季歷史新高

宇隆第3季每股盈餘達 3.11元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕宇隆（2233）今日公佈第3季合併營收爲9.64億元，較去年同期增加7%；營業毛利率爲37.86%，較去年同期增加1.53個百分點；稅後淨利1.87億元，較去年同期增加20%；每股盈餘達 3.11元，創單季歷史新高。

宇隆前3季累計合併營收達27.69億元，較去年同期成長12%，連續兩季締造歷史新猷；稅後淨利為 5.18億元，較去年同期增加33%，每股盈餘達 8.6元，創下歷史新高。

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宇隆表示，營收亮眼主要受惠車用與自行車領域，其中車用既有訂單量穩定爬升，整體車用領域營收連續3季成長，凸顯公司深耕燃油車的策略成果；自行車業務則持續受惠終端需求回溫且適逢傳統產業旺季，營運動能表現強勁。

展望第4季，宇隆業務將恢復傳統季節性樣態，整體營運動能保持穩健。由於全球供應鏈整合持續進行，公司將開發更多新產品以因應客戶需求，同時宇隆的產品品質也深受客戶信賴，有望持續受惠轉單效益。

在產品佈局上，宇隆行星減速機自有品牌TUF One近年積極參與國際大展將產品推向全球，目前進行中之「上海中國國際進口博覽會」TUF One亦成功吸引買家目光，預計在2025年開始增量出貨，公司已著手開發諧波減速機、RV減速機等，不會在AI浪潮缺席。

醫療器材方面，宇隆台灣廠積極建置醫療生產線，未來可望提高醫療營收佔比；E-Bike、氫燃料電池等多樣新產品在2025年將陸續爲公司營收再添動能。

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