叡揚前10月營收13.91億元 續創同期高

叡揚前三季稅後淨利1.44億元。圖左為董事

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體領導廠商叡揚（6752）今日公告前三季稅後淨利1.44億元、年增13.86%，每股稅後盈餘（EPS）4.11元；至於10月營收則為1.58億元，月增7.21%、年增10.09%，前10月累計營收達13.91億元、年增9.17%，續創同期新高。

叡揚近日榮獲SGS 2024年度 IT Awards 「隱私暨個資管理卓越獎」，彰顯在資安及個資保護上的領先地位，隨著法規及市場需求日趨嚴格，叡揚表示，將持續積極推動國際標準的應用，以超越基準的隱私保護體系為客戶提供安全保障，並持續提升競爭優勢，針對未來的資安挑戰，並將導入更高層次的資安與隱私技術標準，持續強化企業內外的資安防護機制。

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此外，叡揚產品「零碳雲Vital NetZero」也助三軍總醫院松山分院率軍醫院之先，成為全國第一家通過ISO 14064-1:2018溫室氣體查證的軍醫院。松山分院今年與金屬工業研究發展中心及叡揚合作，透過零碳雲系統幫助醫院做「減碳診斷」並對症下藥，減少碳排，歷時6個月，順利通過類別 1、2、4 溫室氣體盤查，積極推進淨零排放，為綠色醫院的目標奠定基石。

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