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星展銀攜手推出ESG Ready Program平台 助中小企業永續轉型

2024/11/07 20:57

星展銀行推出ESG Ready Program平台。（記者吳欣恬攝）星展銀行推出ESG Ready Program平台。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕星展銀行（台灣）攜手ESGpedia、施耐德電機及TÜV SÜD，宣布推出「ESG Ready Program」，為中小企業量身建立永續意識和應對能力的交流平台，透過與ESG旅程中各階段的產業專家交流，協助中小企業逐步落實碳管理，達成永續發展目標。

星展銀行表示，因應台灣規劃2026年起接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖，推動上市櫃公司加強ESG資訊揭露及永續報告書編製，中小企業儘管未被強制要求，卻因身處大型企業供應鏈中，間接受到永續管理要求的影響。

星展銀行企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有表示，「ESG Ready Program」不僅提供綠色金融解決方案，還攜手永續產業領導者，從資訊分享、碳盤查、減碳技術到第三方查驗，與中小企業共同邁向淨零碳排目標。

「ESG Ready Program」合作伙伴之一為永續金融科技公司ESGpedia，ESGpedia主要業務包括運用全球性商品碳係數資料庫，建立通用的ESG指標。ESGpedia將透過平台協助中小企業量化並盤點各項商業活動的碳排放，根據 ISO 14064 標準生成碳盤查與永續報告。

施耐德電機（Schneider Electric）為能源管理及自動化領域的數位轉型領導者，為協助中小企業永續轉型，建議採取「數位化」與「電氣化」兩大策略，便能在供電穩定和安全的前提下，有效落實能源及碳排管理。

TÜV SÜD Taiwan是財團法人全國認證基金會（TAF）認可的溫室氣體查證機構，並預計申請成為環境部認可的溫室氣體排放查驗確信機構，提供的碳查驗服務包括組織碳排放、產品碳足跡、產品生命週期評估、環境產品聲明、碳中和查驗、碳管理課程及碳資訊揭露。

星展銀行表示，星展集團在台灣已支持15項大型綠色能源專案融資，進一步將綠色金融服務延伸至中小企業，提供綠色貿易融資和綠色貸款，幫助中小企業有效減少碳排放，並強化其永續發展的競爭力。

星展銀行將於11月22日舉辦「企業永續佈署論壇」，邀請中小企業與各面向的專家對談，從碳盤查知識到永續策略實踐，分享減碳績效查驗解決方案，攜手邁向永續轉型，共同迎接綠色未來。

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