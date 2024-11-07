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經部拚中火2034年完成換氣 促台中提前轉型「無煤城」

2024/11/07 18:03

經濟部力拚台中火力發電廠2034年完全換氣。（記者廖家寧攝）經濟部力拚台中火力發電廠2034年完全換氣。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰預計明日視察台中火力發電廠，經濟部力拚中火在2034年換氣減煤工程完工，推動台中提前1年轉型成為「無煤城市」。經濟部強調，中火二期機組「減至零煤」承諾現在依然不變，目標就是中火燃煤歸零。

經濟部說明，2018年中火煤換氣議題興起，第一階段是「減煤」，第二階段就是進一步「換氣」，但卡在中央與地方溝通要先拆燃煤機組還是先蓋燃氣機組，進度就延遲了15個月。

卓榮泰在擔任行政院副院長時，行政院規劃要讓台中在2035年轉型成為「無煤城市」。經濟部表示，目前工程與環評進度不錯，中火換氣二期有機會在2034年底前全數完工，甚至有望更早。

經濟部表示，原先的承諾是「蓋一台燃氣機組，就拆一台燃煤機組」，承諾至今不變，預期2031年起每年減少一台燃煤機組，每年就可減少300萬噸煤，到了2034年就歸零。

經濟部表示，如果焦點又卡在舊燃煤機組是否要先拆除，就可能拖慢燃煤歸零時程，畢竟保留燃煤機組也是基於國家安全考量，作為極端事件發生時才啟動的「保險機制」，例如天災、危難等事件，或是作爲機組保養維修時才使用，是有備無患、備而不用。

按台電規劃，未來台中電廠在「換氣減煤」規劃下，會從既有的10部燃煤機組，減少至6部轉為緊急備用的機組，有4部除役拆除。經濟部補充，台電如果要使用燃煤機組須符合天災、危難等條件，且有時數限制，一年最多只能運轉720小時，例如已除役的興達1號與2號機，今年各運轉22小時與37小時，皆是測試用。

經濟部表示，目前台中燃煤機組裝置容量約55萬瓩、新燃氣機組更大台，是120萬瓩，發電量差不多大了2倍。中火在「換氣減煤」規劃下，二期將新建4部燃氣機組，總裝置容量約550萬瓩。

二期4部共約550萬瓩的燃氣機組，再納入一期2部共260萬瓩的燃氣機組計算，屆時中火將從原本10部共550萬瓩的燃煤機組，轉型成6部燃氣機組，總裝置容量約810萬瓩。

經濟部指出，另一方面也因為台中目前發電量已小於用電量，同時也有新的半導體廠要入駐台中，例如像台積電或美光都在台中建廠，用電量龐大，如果新燃氣機組上線接力，就可以直街送電到工廠，對電網損耗也較小。

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