川普效應！新台幣續貶6.5分 收32.24元近3個月新低

新台幣續貶，創近3個月新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普贏得大選，股市出現慶祝行情，台股今日隨美股大漲近200點，惟新台幣兌美元匯率持續走貶，早盤一度貶破32.3元，最後收在32.24元、貶6.5分，匯價連3黑，並創下8月19日以來近3個月新低，成交量略萎縮至20.175億美元。

台股今日續漲191.44點，收在23408.82點，三大法人合計買超131.65億元。其中，外資買超54.35億元。

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同樣是川普當選效應，股匯走勢卻不同調。由於川普「敢說敢做」風格深植人心，4年前全球已領教過川普作風，市場預期川普當選後勢必兌現競選政見、提高關稅可能導致全球通膨上揚，並使利率維持在高檔，美債殖利率與美元因此大幅飆升，非美貨幣則東倒西歪，令各國央行警戒。

其中，日圓跌至3個月低點、逼近155兑1美元。據《路透》報導，日本最高外匯事務官三村淳 （Atsushi Mimura）今早（7日）對投機者發出警告，表示將對日圓走弱採取行動。三村淳表態後，日圓由154.71低點一路回升至153.659，主要亞幣紛紛由貶轉升。

新台幣匯價昨日暴量重貶逾2角後，今早持續下探至32.32元，日本官員喊話後，隨美元回落、日圓反彈，台幣貶勢也出現收斂，惟最後仍收在32.2元價位。

匯銀主管認為，川普當選效應持續在金融市場發酵，美元走勢偏強，接下來就是觀察今晚聯準會利率決策、主席鮑爾對於近期就業數據、通膨看法以及降息路徑是否因選舉結果出現變化。

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