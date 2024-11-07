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台驊前三季EPS 7.02元 看好農曆年前海運拉貨潮

2024/11/07 17:45

台驊董事長顏益財。（記者王憶紅攝）台驊董事長顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股第三季受惠運價及承攬貨量較去年大幅增加，帶動單季營收達76.25億元，季增11.55%，年增99.21%，累計前三季集團營收達191.17億元，年增80.17%， EPS為7.02元。

展望第四季，台驊指出，海運事業部方面，第四季進入產業淡季，聯盟航商持續進行市場運力調整，主要的東西向往返航線（包含跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海），第45週至第49週期間宣布取消68個航班，其中包含693趟定期航班。

同時，面對美國大選後可能展開新一輪中美貿易關稅措施、明年一月份美東港口勞工談判及中國農曆年提早等變數，貿易商可能展開備貨，有望帶動運價指數止跌，農曆年前有機會帶出一波出貨潮。

在空運事業部，台驊表示，台驊空運事業部透過承攬中國四大電商業務獲得穩定貨量，並與多間航空公司緊密合作取得穩定艙位，隨著歐美進入消費購物旺季，電商及消費性電子貨運需求維持高檔，今年集團空運合併載貨噸數已推升至台灣前五名，市場能見度大幅提升，整體第四季營運有望維持高峰，全年營運展望樂觀。

台驊說，鐵路事業部完全掌握今年紅海危機及歐線海運運費高漲的契機，前三季營運較去年同期翻倍增長；第四季在遠東至歐洲與地中海航線進行減班穩價環境下，搭配中國農曆年前出貨潮，將可帶動中歐鐵路第四季營運維持不錯的接單表現。

在中國內貿物流事業部方面，中國今年物流回溫明顯，倉儲週轉率提升，整體倉儲收益穩健成長；但受到鋰礦砂報價直落及終端鋰類產品庫存過高影響，國際大廠第四季將大幅減少進口量，進而影響第四季江船營運表現，子公司聯宇達方仍持續保持自身優勢，積極參與美妝快銷品及特殊化學品大廠標案，也持續在新加坡及馬來西亞進行貨代承攬業務，今年整體營運仍可維持正成長。

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