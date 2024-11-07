台灣半導體產業協會侯永清：今年台灣半導體產值年增22％

台灣半導體產業協會 （TSIA）理事長暨台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣半導體產業協會 （TSIA） 今日舉辦2024年會，TSIA理事長暨台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示，台灣半導體產業今年在全球拿下製造第一、封裝與測試第一以及設計第二的地位，在全球生態鏈扮演的角色越來越重要，台灣半導體產業必須加快自己腳步，建議未來朝四大方向前進，首先持續並加速研發腳步、加強與全球半導體產業合作、擴大台灣半導體產業鏈，並持續推動淨零永續，讓台灣半導體生態鏈更強、更大。

侯永清指出，台灣半導體在全球的生態鏈角色越來越重要，2023年由於經濟復甦不如預期，以及地緣政治的不確定性，2023年台灣半導體產值約新台幣4.3兆元，年減10.2%，今年因為AI帶動、經濟景氣逐漸復甦，預估台灣半導體產業今年產值將達5.3兆元，年增約22%，取得蠻好的成績，期許台灣半導體產業持續保持這樣的佳績，包括製造第一、封裝與測試第一、設計第二等地位。

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