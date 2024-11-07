保時捷首款純電休旅車Macan登台 入手價373萬元起

台灣保時捷首款純電休旅車Macan正式登台。（台灣保時捷提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣保時捷首款純電休旅車Macan正式登台，入門的Macan 4建議售價373萬元起，Macan Turbo建議售價541萬元起。

保時捷Macan休旅車2014年在台灣上市，10年來，保時捷在全球共賣出超過80萬輛的Macan，未來將由全新的純電動力驅動的第2代車型，Macan 4及Macan Turbo接棒。

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保時捷在前後軸都使用了最新世代的永磁同步馬達，為Macan帶來卓越的效率和可源源不絕重複輸出的動力，也為 Macan 帶來優異的加速能力，Macan 4只要5.2秒就能從靜止加速至時速100公里，Macan Turbo則僅需 3.3 秒，兩款車型的極速分別為時速220公里和260公里。

Macan 的動力源自於安裝在車身底部的鋰電池，電池總容量為100 kWh，其中 96kWh 為可用容量，這具高壓電池是 PPE 平台的核心零件。

全新 Macan 是首款使用這組全新研發的 800 V PPE 平台的車款，DC 直流快充功率可達270 kW，在合適的快充站只需約 21 分鐘就能將電池的電量從 10 % 補充至 80%。

全新Macan行駛間透過電動馬達進行的動能回收功率高達240 kW。整合式電源盒（IPB）創新的設計將車載充電器、高壓加熱器以及直流變壓器三種元件整合在一起。節省重量與體積為全新Macan增進效率，Macan 4 的 WLTP 續航里程高達 613公里，Macan Turbo 則是591公里。

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