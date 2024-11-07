股匯不同調！台幣一度貶破32.3元價位，暫收32.236元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普贏得美國總統大選，激勵美元大漲創逾4個月新高，非美貨幣全倒地，新台幣兌美元匯率昨日爆量重貶逾2角後，今早持續探底，盤中最低觸及32.316元，惟日本官員隨後出面喊話，表示將對日圓走弱採取行動，日圓暫時止血下，台幣貶幅也有所收斂，中午暫時收在32.236元、貶值6.1分，台北外匯經紀公司成交量9.9億美元。

共和黨候選人川普重返白宮，由於川普競選期間揚言對中國課徵60%關稅，並擬對企業減稅，盼製造業重返美國、打擊非法移民等，市場預期這些措施將刺激通膨，並限制聯準會降息空間，儘管過去一兩個月公債殖利率與美元已陸續反映，但昨日開票過程中，隨川普領先幅度擴大，「川普交易」轉趨熱絡，美公債殖利率一舉飆升破4.4%、美元指數也越過105大關。

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在公債殖利率、美元大漲下，非美貨幣全部不支倒地，人民幣首當其衝，離岸人民幣一度貶破7.2兑1美元、日圓則直逼155兑1美元大關。

新台幣昨日盤中重貶2.74角，尾盤在央行進場調節下，跌幅收斂，貶幅在亞幣中算是最小，但今日一開盤仍延續昨日貶勢，並於盤中直接摜破32.3元關卡，最低觸及32.316元，創下逾2個月新低。

另一方面台股反映選後政治不確定消除，隨台股大漲逾200點，加上日圓在日本官員出面喊話後止跌回升，也帶動主要亞幣跌勢收斂。

在美大選底定後，匯銀主管表示，市場重心將會轉移到本週聯準會利率決策以及降息路徑是否因選舉結果出現變化，目前市場仍預期Fed在9月降息2碼後，本週將降息1碼，12月再降1碼。

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