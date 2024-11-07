川普勝選 貨櫃三雄臉綠

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〔記者王憶紅／台北報導〕川普回歸，成為美國下一屆總統，除國際航商股價重挫，馬士基、赫伯羅德跌幅介於6-9%外，貨櫃三雄今日也臉綠，長榮、陽明、萬海跌幅都在1-3%。貨櫃三雄財報將在下周陸續公布，市場法人看好貨櫃三雄的財報數字。

貨攬業者捷迅指出，川普當選美國總統對海運市場影響不大。捷迅總經理孫鋼銀指出，之前川普任內推出的美中貿易戰後，廠商陸續分散製造基地，早早做好風險規避，若對中國增加關稅，就從東南亞、墨西哥等其他國家運往美國，「貨還是要運，只是換不同的產地」，因此預估影響不大，但如果川普對每個國家都喊出增加關稅，則美國通膨也會再起，就不知道會發生甚麼事了。

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孫鋼銀說，川普說很多，很可能什麼事都不會發生，但也可能發生很多事，難以預測。

至於是否會出現在關稅增加前的拉貨潮?長榮總經理吳光輝日前指出，很難判斷。

孫鋼銀認為，客戶拉貨也要看在美國是否有倉庫，以及貨物庫存水位高低、未來是否銷售的出去，若終端消費市場需求不振，拉貨只會增加資金調度壓力，未來短期內海運市場的拉貨潮，應就是農曆年節前的拉貨潮。

孫鋼銀說，之前推升貨櫃運價高漲的是疫情，不是川普的美中貿易戰。

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