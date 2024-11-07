OpenAI英雄出少年？童子賢：沒有張忠謀就無用武之地

童子賢今天出席「遠見高峰會」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天表示，OpenAI的3位創始人在2017年剛起步時，平均年紀只有29歲，外界會因此稱讚「英雄出少年」，但是如果沒有黃髮之年（90歲以上）的張忠謀創辦台積電，3位年輕人恐怕也是無用武之地。

童子賢今天在「遠見高峰會」做出分析，現在的人工智慧（AI）技術創新，主要是由網路流行所累積而來的「大數據」，以及藉由「半導體產業」作為基礎所興起的「演算法」等3項因素所驅動。因此，當ChatGPT發表、普及使用，讓大眾覺得並不陌生並吸引資金關注，背後其實已經醞釀長達數十年。

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童子賢重申，AI不是單一產品或技術，和網路相同，在未來的幾年會導入到所有的數位產品，從家裡的冷氣、電視遙控器、冰箱，到人們手中的智慧型手機、雲端伺服器呢，「所有的數位產品都會像受到網絡影響一樣受到AI技術的影響」，串連所有3C設備。

童子賢說，網路的威力大家已經有目共睹，「有數位產品的地方就有網路，如果沒有網路的話，所有的數位產品就變成孤立的」，後續AI從雲端走向邊緣端，會帶來很多的新的機會與新的創業，前景「深不可測」。

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