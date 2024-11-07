房貸緊縮、第七波信用管制 北台灣新案傳解約潮

銀行房貸滿水位危機未解，加上央行第七波信用管制，導致房市大震盪，買氣明顯衰退。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕銀行房貸緊縮、央行第七波信用管制等夾擊下，北台灣新案買氣明顯衰退，甚至部分新興區還傳出解約潮。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，目前北台灣新案買氣幾乎全面受到衝擊，尤其高價位的蛋黃區更是更雪上加霜，即便過往得利比價效應的新興區，面對不利投資情勢發展，還傳解約潮，因此，完銷建案也跟著大幅減少。

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根據住展雜誌調查，今年7至10月，北北桃竹雖合計有8個建案完銷，但對比上半年、光是雙北市幾個月內便有十多案完銷的熱絡場景，已明顯減少。

至於，8個完銷建案，以桃園市最多、有4個，其次則是新竹地區有兩個，而台北市、新北市則各有1個。

規模小、低價策略建案 仍可賣完

進一步分析8個完銷建案特色，多數仍以總銷、戶數等規模偏小的建案為主，不然就是在總價或是單價採取相對低價銷售策略。

不過，台北市、新北市、以及新竹縣竹北市各有一個完銷建案，每坪單價其實屬於區域高價位，對此，陳炳辰分析，上述三案都落在蛋黃區，即便房貸受限，仍可吸引手上資金較充裕的民眾出手買房，此外，三案都規劃有兩房格局，因此，仍具有小宅相對低總價的誘因。

此外，住展雜誌也點出，在房貸之亂困擾之下，除上述8個完銷建案外，北市北投、新北市林口、桃園市中路重劃區以及新竹市北區等，仍有少數新案的可售戶數已進行倒數階段，因此，陳炳辰認為，小宅、地段，再加上建商品牌，少數新案仍能在風暴中脫穎而出。

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