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川普應降低反壟斷力道 Google有望逃過分拆命運

2024/11/07 11:36

專家表示，川普上任後可能取消部份反壟斷政策，Google有望逃過分拆。（美聯社資料照）專家表示，川普上任後可能取消部份反壟斷政策，Google有望逃過分拆。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕專家表示，美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後可能會取消現任總統拜登（Joe Biden）執政期間推行的一些反壟斷政策，其中可能包括針對科技巨頭Alphabet的行動，旗下的Google有望逃過分拆的命運。

《路透》報導，專家認為，川普預計將繼續針對大型科技公司提起訴訟，其中有幾起案件是在川普第1個任內開始，但川普近期對Google分拆可能性的態度，顯示出事況可能仍有轉圜餘地。

川普10月在芝加哥舉行的1場活動中指出，如果政府這麼做，是否會毀掉這家公司，在不解散他的情況下，能做的就是確保競爭更加公平。

美國司法部目前正在對Google提起2起反壟斷案件，其中1起涉及搜尋業務，另外1起則與廣告科技有關。與此同時，也有1起針對蘋果（Apple）的案件；美國聯邦貿易委員會（FTC）則正在起訴Meta和亞馬遜（Amazon）。

美國司法部在搜尋引擎的案件中，提出了一系列潛在的補救措施，包括讓Google分拆部份業務，例如網路瀏覽器Chrome，並終止公司為了成為蘋果iPhone等產品預設搜尋引擎所達成的協議。

這些補救措施的審判要等到2025年4月才會進行，最終裁決則可能要等到8月。FTC前主席、喬治華盛頓大學（George Washington University）法學教授柯瓦席克（William Kovacic）表示，如果川普政府有意改變決策的話，他們有足夠的時間。

律師提到，川普也可能取消一些併購相關政策，McDermott Will & Emery律師事務所合夥人杜布羅（Jon Dubrow）表示，FTC和司法部可能會廢除拜登領到下制定的合併審查指南，這項規範對併購非常不利。

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