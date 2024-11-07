傳台積電與美完成晶片補助協議談判 外媒爆「就差1步」！

傳台積電與美完成晶片補助談判協議。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在拜登政府官員競相爭取《晶片與科學法案》補助金發放之際，知情人士稱，台積電（2330）與美國格羅方德（GlobalFoundries）已經與美國政府完成具有約束力的協議談判，為他們在美國的工廠取得數十億美元的補助及貸款，但目前尚不清楚正式合約將在何時簽署。

《彭博》報導，目前尚不清楚正式合約將在何時簽署，以及何時公布定案的補助獎勵內容。不過知情人士表示，獎勵投資的金額大致與今年稍早時宣布過的初期協議一致。

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今年4月美國政府公布對台積電補助獎勵方案，包括66億美元（約新台幣2132億元）的補助金，再加上最高可達50億美元（約新台幣1615億元）的貸款，以協助台積電在亞利桑那州鳳凰城建立3座半導體工廠。

格羅方德在2月初步談定的補助內容為，15億美元（約新台幣484億元）的補助金，加上最高可達16億美元（約新台幣516億元）的貸款，用於支持格羅方德在紐約州的新廠計畫和在佛蒙特州既有廠房的擴廠。

對此消息，台積電、格羅方德、美國商務部均拒絕置評。

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