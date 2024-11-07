川普對晶片法案不友好、恐影響英特爾 ? 美專家 : 有「一張王牌」可讓川普支持

川普對晶片法案不友好，市場擔心，恐影響英特爾獲取美政府晶片法案的補貼計畫。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）曾多次抨擊拜登的《晶片法案》的言論，現今重返白宮，市場擔憂恐牽動美國對於半導體產業的補貼計畫是否出現變化。美國產業專家大衛·曼納斯（David Manners）建議兩個行動方針，可讓英特爾繼續獲得來自政府的金錢支持。

曼納斯直言，如果《晶片法案》被川普廢除，恐不利於英特爾虧轉盈，但建議兩個行動方針，包括在明年1月美國新、舊政府交接過渡前，現任政府趕緊向英特爾授予根據《晶片法案》的全部贈款和貸款，另一是使用「王牌」，讓川普相信英特爾需要獲得支持。

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曼納斯建議，要讓川普相信「英特爾需要得到支持」，有一張王牌可以實現這一目標，那就是「美國軍隊」。他指出，川普是美國軍方的堅定支持者，如果軍方以高精密尖端武器搭載先進晶片的論點，要求川普繼續支持英特爾，那麼川普很可能會同意。

曼納斯認為，川普似乎不太可能廢除該法案，主要是美國想要重返晶片領導者的理念是無可辯駁，而英特爾則是半導體領域中，唯一有領先能力的「美國公司」。

英特爾現今尚未脫離營運困境，《CHIPS 法案》的補貼資金可望挹注其營運活水，但至今卻未到位。據報導，近期英特爾執行長季辛格告訴《彭博》電視台，資金來得「太慢」，特別是考慮到英特爾已投資了300億美元（約新台幣9684億元），用於新的製造能力。

《商業內幕》則指出，在美國大選的前幾天，季辛格曾回答了來自公司內部對於美國晶片補貼計畫的疑慮，「假如是川普獲勝，英特爾是否會錯過這筆高達85億美元（約新台幣2743億元）的潛在財務支持」。季辛格在公司全體會議上表示，這項法律是在兩黨支持下通過的。

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