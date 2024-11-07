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北京加碼吸外國遊客！南韓等9國明起可免簽入境中國

2024/11/07 09:12

中國正努力吸引外國遊客。圖為參觀北京故宮的遊客們。（路透）中國正努力吸引外國遊客。圖為參觀北京故宮的遊客們。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國正努力吸引外國遊客，已取消了疫情時期大多數的入境限制，並擴大免簽入境的國家，希望藉此重振經濟並提振疲軟的消費支出，值得注意的是，中國近期再次擴大免簽政策，從週五（8日）起，新增包含南韓在內的9個國家，可免辦簽證入境，停留長達15天。

中國外交部發言人林劍在上週五（1日）的例行記者會後，宣布了上述消息。

林劍當時說，自11月8日起至2025年12月31日期間，對斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、安道爾、摩納哥、列支敦士登及南韓持普通護照人士，試行免簽政策。這9個國家持普通護照的人士到中國經商、旅遊觀光、探親訪友及過境不超過15天，可免辦簽證入境。

南韓是中國的主要旅遊客源市場，韓媒《韓國時報》（Korea Times）指出，2019年訪問中國的南韓遊客，達到約430萬人次，但南韓外交部數據顯示，這數字在2023年只剩不到130萬人次。

這是中國最新一輪的免簽政策，希望藉此刺激尚未反彈至疫情前水準的旅遊業，而在此之前，中國已開放10多個國家免簽入境。中國國家移民局最新數據指出，中國2023年第3季入境外國人達820萬人次，年增49%，其中有約490萬人次透過免簽入境。

不過就算有了免簽政策的推動，整體來看，現在來中國的外國遊客，也比疫情前少了很多。中國官方數據顯示，2019年入境外國人達4910萬人次，今年截至7月，僅有約1725萬人次。

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