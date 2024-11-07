比特幣飆升10%突破7.6萬美元，刷新天價（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普大勝，預示著更廣泛的加密貨幣採用和監管減弱，週三（6日）比特幣飆升 10％，突破7.6萬美元，觸及7萬6493.86美元，再刷新歷史紀錄。

CNBC報導，根據 Coin Metrics 的數據，比特幣受川普當選激勵，價格一路狂飆，一度觸及7萬6493.86美元的新紀錄後，終場上漲9%至約7萬6052.66美元。

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隨著比特幣創新高，Coinbase股票飆漲31.11%，創下自上市來，最高單日漲幅。微策略比特幣價格的高貝塔值上漲13%。

市場普遍認為，加密幣的上漲，是圍繞川普對加密貨幣採取放鬆管制、對長期持有和日間交易的資產進行潛在減稅、減少對金融機構和聯準會等政府部門的依賴，或者至少是去中心化貨幣的替代方案向所激勵，不過，Defiance ETF 執行長Sylvia Jablonski表示，比特幣真正上漲的原因是風險資產的整體支持和加密貨幣的增長。

在2012年、2016 年和 2020 年的選舉中，比特幣在選舉日後90天內的回報率分別約為 87%、44% 和 145%。部分原因是選舉年恰逢 比特幣減半 年，此時加密貨幣的供應量逐漸下降，選舉後的回報也往往與聯準會的重大政策轉變保持一致，今年，市場期待進一步降息。

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